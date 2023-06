13.06.2023 17:43 3.094 Familiendrama in Radeberg: Mutter von drei Kindern stranguliert - Ehemann verhaftet

Am Sonntagabend um 21 Uhr rief ein Mann noch selbst die Retter in die PWohnung an der Röderstraße in Radeberg. Am Tag danach wurde Hasib H. in Haft genommen.

Von Anneke Müller

Radeberg - Hat er wirklich seine eigene Frau umgebracht? Am Sonntagabend um 21 Uhr rief ein Mann noch selbst die Retter in die Plattenbau-Wohnung an der Röderstraße in Radeberg. Am Tag danach wurde Hasib H. in Haft genommen. In diesem Plattenbau verlor die junge Mutter (27) ihr Leben. © Ove Landgraf Als die alarmierten Helfer eintrafen, fanden sie die Afghanin Basira H. leblos in der Wohnung liegen. Polizisten und Rettungskräfte versuchten noch, die 27-Jährige zu reanimieren – vergeblich. Die Tatortgruppe und Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Gerichtsmedizin führte eine Sektion durch. Basira H. wurde offenbar von ihrem Mann stranguliert. "Der Verdacht geht in diese Richtung", so Staatsanwalt Christopher Gerhardi (53). Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Am Montag wurde Afghane Hasib H., der bislang nicht auffällig gewesen war, festgenommen. Er sitzt seit dem heutigen Dienstag in Untersuchungshaft. "Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt", so Polizeisprecherin Anja Leuschner (35). Angaben zum Tatmotiv, zur Begehungsweise, zu den Todesumständen und zur Todesursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Laut Zeugen sollen die drei kleinen Kinder in der Wohnung gewesen sein, als die alarmierten Polizisten und Rettungskräfte eintrafen.

© Ove Landgraf