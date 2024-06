Frau betritt Polizeirevier und macht schreckliches Geständnis

Offenbach am Main - Was könnte sie nur so weit getrieben haben? Diese Frage stellen sich die Beamten der Polizei unter anderem, nachdem ihnen eine Frau aus Südosthessen am gestrigen Sonntagabend ein schreckliches Geständnis offenbart hatte.

Die Polizei nahm die 58-Jährige vorerst fest. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Es mutete zunächst an wie ein weitestgehend gewöhnlicher Sonntagabend auf dem Polizeirevier der Stadt Offenbach am Main unweit der Bankenmetropole Frankfurt. Doch das Auftreten einer 58 Jahre alten Frau änderte schlagartig alles. In weitestgehend ruhiger Art und Weise schilderte sie den Beamten, was kurz zuvor Schreckliches in ihrer Wohnung geschehen war.

Dem Bericht eines Polizeisprechers zufolge gestand sie aus freien Stücken, dass sie vor dem Gang ins Revier ihren Ehemann ermordet habe. Zudem teilte sie den Ermittlern mit, dass sich die gemeinsame Wohnung des Ehepaares in der Mühlheimer Straße befände.

Umgehend machte sich eine Streife zur genauen Adresse, wo sie sich Zutritt zum Apartment verschafften. Hier bestätigte sich tragischerweise das Geständnis der 58-Jährigen. In den Räumlichkeiten fanden die Ordnungshüter den leblosen Körper eines 60-Jährigen auf.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. In der Folge wurde durch die Kriminalpolizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zu den genauen Umständen des vermeintlichen Tötungsdeliktes aufgenommen.

Für die 58-Jährige, die derzeit - auch aufgrund ihres sofortigen Geständnisses - unter dringendem Tatverdacht steht, ging es in Handschellen auf direktem Wege in Untersuchungshaft.