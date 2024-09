Frau in Künzelsau tot aufgefunden: Ehemann in U-Haft

Künzelsau - Ein 61-Jähriger soll in Künzelsau im Hohenlohekreis seine Ehefrau getötet haben.

Die Kriminalpolizei in Künzelsau beschäftigt sich mit einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im baden-württembergischen Künzelsau. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Fall kam ins Rollen, als bereits am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr durch den Rettungsdienst ein stark blutender Mann in einer Wohnung in Künzelsau gemeldet wurde.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, fanden die Beamten kurze Zeit später in dem Anwesen daneben auch dessen leblose, 50 Jahre alte, Ehefrau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Die Kriminalpolizei hat mithilfe der Rechtsmedizin die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdacht richtet sich gegen den 61-jährigen Ehemann, welcher zur Behandlung seiner sich offenbar selbst zugefügten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.