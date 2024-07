Frau tot aufgefunden: Ehemann unter Mordverdacht!

Simonswald - Nach dem Fund einer toten Frau in Simonswald (Landkreis Emmendingen) hat die Polizei den Ehemann festgenommen.

Im südbadischen Simonswald ist es offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die schreckliche Entdeckung kam am gestrigen Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr im Zuge eines Rettungseinsatzes in der Straße "Am Martinshof" ans Tageslicht.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, trafen die eintreffenden Kollegen dort auf den leblosen Körper einer 38-jährigen Frau.

Aktuell deutet alles auf eine Gewalttat im familiären Umfeld hin.

Der 34-jährige Ehemann wurde noch vor Ort festgenommen und soll noch am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt werden.