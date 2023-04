Mann (†38) liegt tot auf Fußweg: Polizei hat endlich Klarheit

Fulda - Der Tod eines 38-jährigen Mannes in Fulda sorgte am Mittwochmorgen für Entsetzen. Nachdem direkt nach dem Auffinden der Leiche viel Unklarheit herrschte, haben die Ermittler mittlerweile jede Menge Licht ins Dunkel gebracht.

Kreidemarkierungen zeigen an, wo die Leiche des 38-Jährigen gefunden wurde. © dpa/Sebastian Gollnow

Gegen 8 Uhr am Morgen ging der Notruf bei der Polizei in Fulda ein, der auf die auf einem Gehweg liegende Leiche hinwies. In der Adenauerstraße im Stadtteil Aschenbach fanden die Beamten schließlich den leblosen Körper eines 38-Jährigen - von mutmaßlichen Tätern, einem Motiv oder weiteren Anhaltspunkten vorerst keine Spur.

Im Laufe des Abends konnte die Polizei hingegen erste Erfolge verbuchen. So wurde im Stadtbereich von Fulda ein 37 Jahre alter Mann festgenommen, der als dringend tatverdächtig gelten soll. Mit ihm wurden drei weitere Männer mit auf die Wache abgeführt, die als Zeugen fungieren sollten und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

Der 37-Jährige soll hingegen noch am späten Donnerstagnachmittag einem Haftrichter des Amtsgerichtes vorgeführt werden. Derweil konnte die umgehend angeordnete Obduktion des Leichnams erste Ungereimtheiten aufklären.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer aktuellen Mitteilung preisgaben, sorgten insgesamt fünf Schüsse dafür, dass der 38-Jährige qualvoll verblutete.