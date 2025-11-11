Grauenhafte Szenen: Familie muss Hinrichtung von TikTok-Star mit ansehen
Mali - In Westafrika wurde eine TikTokerin hingerichtet - ihre Familie musste alles mit ansehen.
Wie BBC berichtet, wurde Mariam Cisse vergangene Woche offenbar von Dschihadisten entführt und brutal getötet.
Die 22-Jährige hatte über 100.000 TikTok-Follower und postete regelmäßig Videos über das Leben in ihrer Heimatstadt Tonka. Dabei drückte sie häufig ihre Unterstützung für die malische Armee aus - etwas, das ihr offenbar zum Verhängnis wurde.
Mitglieder einer bewaffneten Terrorgruppe warfen der jungen Frau vor, für die Armee zu spionieren, und verschleppten sie, während sie sich gerade auf dem örtlichen Jahrmarkt befand.
"Meine Schwester wurde am Donnerstag von den Dschihadisten verhaftet", sagte ihr Bruder der Nachrichtenagentur AFP. Er erklärte, sie hätten sie beschuldigt, "die malische Armee über ihre Bewegungen informiert zu haben".
Mariam wurde erschossen
Am nächsten Tag wurde sie auf dem Unabhängigkeitsplatz erschossen - einem öffentlichen Ort, an dem Hunderte von Menschen, darunter auch ihre Familie, anwesend waren.
Ihre öffentliche Hinrichtung hat die Nation tief erschüttert und die ohnehin angespannte Lage im Land weiter verschärft.
Mali leidet derzeit unter einer schweren Treibstoffblockade, die von der dschihadistischen Gruppe gegen die Hauptstadt Bamako verhängt wurde und das tägliche Leben massiv beeinträchtigt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/marimacisse57