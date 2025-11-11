Grauenhafte Szenen: Familie muss Hinrichtung von TikTok-Star mit ansehen

Mali - In Westafrika wurde eine TikTokerin hingerichtet - ihre Familie musste alles mit ansehen.

Mariam (22) wurde offenbar von Dschihadisten entführt und getötet. © TikTok/Screenshot/marimacisse57

Wie BBC berichtet, wurde Mariam Cisse vergangene Woche offenbar von Dschihadisten entführt und brutal getötet.

Die 22-Jährige hatte über 100.000 TikTok-Follower und postete regelmäßig Videos über das Leben in ihrer Heimatstadt Tonka. Dabei drückte sie häufig ihre Unterstützung für die malische Armee aus - etwas, das ihr offenbar zum Verhängnis wurde.

Mitglieder einer bewaffneten Terrorgruppe warfen der jungen Frau vor, für die Armee zu spionieren, und verschleppten sie, während sie sich gerade auf dem örtlichen Jahrmarkt befand.

"Meine Schwester wurde am Donnerstag von den Dschihadisten verhaftet", sagte ihr Bruder der Nachrichtenagentur AFP. Er erklärte, sie hätten sie beschuldigt, "die malische Armee über ihre Bewegungen informiert zu haben".