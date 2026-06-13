Grausame Bluttat an Schule: Lehrer schießt Kollegin in den Kopf und sticht auf sie ein

Taufkirchen an der Pram (Österreich) - Schreckliche Bluttat in Oberösterreich : Eine Lehrerin ist am Freitag an ihrer Schule leblos aufgefunden worden. Ein Kollege soll die 28 Jahre alte Frau getötet haben.

Die Polizei ermittelt gegen einen 29 Jahre alten Mann, der sich nach der Tat das Leben genommen hat. (Symbolfoto) © Max Slovencik/APA/dpa

Die Leiche der 28-Jährigen soll am Nachmittag in der Bibliothek einer Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding), an der sie selbst unterrichtete, von ihren Angehörigen gefunden worden sein, wie unter anderem die Kronen Zeitung berichtete.

Die Landespolizei Oberösterreich bestätigte, dass es dort bereits am frühen Nachmittag zu dem Tötungsdelikt gekommen sei.

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht ein 29-jähriger Lehrerkollege im Verdacht, die Frau mit einer Stichwaffe sowie einer legal besessenen Schusswaffe getötet zu haben", so ein Sprecher.

Danach habe der Mann den Tatort verlassen. Die Polizei suchte zunächst nach ihm, doch nahe der Gemeinde Freinberg wurde er schließlich tot in seinem Auto gefunden, hieß es.

Es sei von Suizid auszugehen. Der Wagen soll stark beschädigt gewesen sein – Spuren deuteten laut Kronen Zeitung wohl darauf hin, dass der 29-Jährige damit gegen einen Baum gekracht ist.

Außerdem soll seine Leiche Schusswunden am Kopf aufweisen, was den Suizidverdacht erhärtet.