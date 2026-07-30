Getötete Studentin (†29) in Trier: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

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Nach dem gewaltsamen Tod einer 29-jährigen Studentin in Trier verbucht die Polizei einen Ermittlungsefolg: Es konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Von Wolfgang Jung

Trier - Der Gewalttod einer jungen Frau (†29) erschütterte viele nicht nur in Trier. Jetzt haben die Ermittler möglicherweise mehr als eine heiße Spur.

Der 35-Jährige wurde laut Polizei im saarländischen Völklingen festgenommen. Weitere Details zu den beiden Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. (Symbolbild)
Der 35-Jährige wurde laut Polizei im saarländischen Völklingen festgenommen. Weitere Details zu den beiden Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. (Symbolbild)  © 123RF/Monika Gruszewicz

Denn es wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, teilten die Behörden in der Moselstadt mit.

Der 35 Jahre alte Mann sei am Morgen im saarländischen Völklingen verhaftet worden. Weitere Details, auch über die Frau, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Die Studentin war Mitte Juli tot in ihrer Wohnung in Trier gefunden worden. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

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Der gewaltsame Tod der 29-Jährigen war für die Universität Trier das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage.

In der vergangenen Woche nahmen Angehörige, Studierende und Beschäftigte in der Universitätskapelle in Trier Abschied von den beiden getöteten Studenten.
In der vergangenen Woche nahmen Angehörige, Studierende und Beschäftigte in der Universitätskapelle in Trier Abschied von den beiden getöteten Studenten.  © Laszlo Pinter/dpa

Am 15. Juli war ein 22 Jahre alter Student nahe der Uni auf offener Straße erstochen worden. Tatverdächtig in diesem Fall ist ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan.

Titelfoto: 123RF/Monika Gruszewicz

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