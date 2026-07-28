"Meine Unschuld ist meine Wahrheit": Verurteilter Vierfach-Mörder will Geständnis zurückziehen
USA - Erst bekannte er sich in allen vier Fällen schuldig - nun, fast ein Jahr später, zieht er seine Aussage zurück. Der Verurteilte Bryan Kohberger (31) beteuert seine Unschuld bei den Idaho-Morden.
Seit Juli vergangenen Jahres sitzt der 31-Jährige im Gefängnis und verbüßt vier lebenslange Haftstrafen. Durch seine damalige Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft entging er einer möglichen Todesstrafe.
Laut der "New York Times" hat er nun einen Antrag eingereicht, um ein neues Gerichtsverfahren zu erhalten und sein Schuldbekenntnis rückgängig zu machen.
"Meine tatsächliche Unschuld ist meine Wahrheit, und das Schuldbekenntnis, das auf falschen Versprechungen und offenkundigen Fehlinformationen beruht, MUSS zurückgenommen werden", so der Verurteilte in seiner Stellungnahme.
Es ist das erste Mal seit seiner Festnahme im Dezember 2022, dass Kohberger außerhalb eines Gerichtssaals öffentlich Stellung bezieht.
Dennoch lehnte er es ab, über konkrete Aspekte des Falls, die Beweise gegen ihn oder darüber zu sprechen, warum er einer Vereinbarung zugestimmt hatte, die ein Schuldbekenntnis voraussetzte, obwohl er nun seine Unschuld beteuert.
Bryan Kohberger zu viermal lebenslanger Haft für Idaho-Morde verurteilt
Stattdessen erklärte er: "Durch ein fehlerhaftes Schuldbekenntnis umgangen, hat der Prozess der Öffentlichkeit nie die Klarheit verschafft, die für einen Abschluss notwendig gewesen wäre. Die Gerechtigkeit wird weiterhin grundlegend verfehlt bleiben, solange dieses Schuldbekenntnis nicht zurückgezogen wird."
Im Juli des vergangenen Jahres wurde Kohberger wegen der Morde an vier Studierenden der University of Idaho zu vier lebenslangen Haftstrafen ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt.
Zusätzlich erhielt er zehn Jahre Haft wegen eines Einbruchs sowie Geldstrafen und zivilrechtliche Sanktionen in Höhe von 270.000 US-Dollar (umgerechnet rund 237.000 Euro).
Im November 2022 waren die College-Studenten Kaylee (†21), Madison (†21), Xana (†20) und Ethan (†20) in einem Haus im US-Bundesstaat Idaho brutal getötet worden.
Titelfoto: Montage: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot/Instagram/kayleegoncalves