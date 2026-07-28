"Meine Unschuld ist meine Wahrheit": Verurteilter Vierfach-Mörder will Geständnis zurückziehen

USA - Erst bekannte er sich in allen vier Fällen schuldig - nun, fast ein Jahr später, zieht er seine Aussage zurück. Der Verurteilte Bryan Kohberger (31) beteuert seine Unschuld bei den Idaho-Morden.

Bryan Kohberger (31) beteuert seine Unschuld an den Idaho-Morden - rund ein Jahr nachdem er sich schuldig bekannt hatte. © POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seit Juli vergangenen Jahres sitzt der 31-Jährige im Gefängnis und verbüßt vier lebenslange Haftstrafen. Durch seine damalige Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft entging er einer möglichen Todesstrafe.

Laut der "New York Times" hat er nun einen Antrag eingereicht, um ein neues Gerichtsverfahren zu erhalten und sein Schuldbekenntnis rückgängig zu machen.

"Meine tatsächliche Unschuld ist meine Wahrheit, und das Schuldbekenntnis, das auf falschen Versprechungen und offenkundigen Fehlinformationen beruht, MUSS zurückgenommen werden", so der Verurteilte in seiner Stellungnahme.

Es ist das erste Mal seit seiner Festnahme im Dezember 2022, dass Kohberger außerhalb eines Gerichtssaals öffentlich Stellung bezieht.

Dennoch lehnte er es ab, über konkrete Aspekte des Falls, die Beweise gegen ihn oder darüber zu sprechen, warum er einer Vereinbarung zugestimmt hatte, die ein Schuldbekenntnis voraussetzte, obwohl er nun seine Unschuld beteuert.