Grausamer Akt der Homophobie: Hollywood-Star auf offener Straße erschossen

Am gestrigen Montag veröffentlichte Tristan auf Facebook ein herzzerreißendes Statement, in dem er die letzten Momente vor Jonathans Tod noch einmal offenlegte.

Bereits im Januar dieses Jahres erlitten Jonathan und Tristan einen schweren Rückschlag. So wurde ein Feuer in Joss' Elternhaus gelegt, bei dem er nicht nur sein geliebtes Haus, sondern auch seine drei Hunde verloren hatte. Ob der mutmaßliche Mörder auch gleichzeitig der Feuerteufel ist, wird derzeit noch ermittelt.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals " The Hollywood Reporter " ereignete sich der tragische Vorfall am vergangenen Sonntagabend gegen 19 Uhr (Ortszeit) im Texanischen San Antonio.

Trotz der vielen Rückschläge und Anfeindungen ließen sich Tristan und Jonathan nicht unterkriegen und heirateten sogar Anfang des Jahres.

So stellt sich heraus, dass das Paar an diesem schicksalshaften Tag noch einmal zu dem Ort gefahren sind, an dem Anfang des Jahres das Inferno gewütet hatte. "Genau das Haus, was niedergebrannt ist, nachdem wir über zwei Jahre lang permanente Drohungen bekommen haben, dass jemand unser Haus dem Erdboden gleich macht."

Die beiden wollten lediglich den Briefkasten leeren, doch dabei stießen sie auch auf den Kopf von einem ihrer drei Hunde, der wie eine Trophäe präpariert wurde. Als sie sich umdrehten, kam ein Mann auf sie zu, der sie anschrie und mit homophoben Beleidigungen um sich warf.

Plötzlich zog der Unbekannte eine Waffe und begann, auf die beiden zu feuern. Heroisch stieß Jonathan Tristan zur Seite, um ihn zu schützen, doch er selbst starb bei dieser Rettungstat.