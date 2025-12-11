"Viel zu krass": Mehr als 13 Jahre Haft für versuchten Auftragsmord

Ansbach - In einem ruhigen Wohngebiet in Mittelfranken sticht ein Unbekannter mit einem Messer den Manager einer Sportmodemarke nieder. Es handelt sich um einen Auftragsmord , doch dieser schlägt fehl.

Das stark blutende Opfer konnte nach der Attacke noch selbst den Notruf wählen und überlebte die Tat. © Daniel Karmann/dpa

Das Opfer überlebt lebensgefährlich verletzt. Wegen versuchten Mordes muss der 26 Jahre alte Täter nun eine Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten verbüßen.

Das Landgericht in Ansbach sah es als erwiesen an, dass der Türke beauftragt worden war, das Opfer für 50.000 Euro zu töten.

Eine geringere Strafe als die nun verhängte sei für die Kammer nicht infrage gekommen, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Held. "Weil die Tat viel zu krass ist." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte zuletzt im Breisgau gewohnt. Er und das Opfer kannten sich nicht. Die Ermittler vermuten, dass der Auftragsmord mit der Arbeit des Opfers zusammenhängt.

Dieser ist ein führender Manager einer angesagten Sportmodemarke in Ansbach, die unter anderem in der Türkei produziert und dort auch eine Zweigstelle hat.