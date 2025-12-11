Mann will Frau retten und wird als Held gefeiert - nun steht er wegen Mordes vor Gericht

Fanwood (New Jersey/USA) - Eigentlich wurde er als Held gefeiert - schließlich hat er noch versucht, seine Nachbarin aus einem brennenden Haus zu retten. Nun wurde ausgerechnet er wegen Mordes an ihr angeklagt.

Virginia Cranwell (†82) kam bei dem schrecklichen Brand ums Leben. © Memorial Funeral Home

William Ahle (70) wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen, wie People berichtet. Die Ermittler gehen mittlerweile nämlich davon aus, dass er das Feuer, bei dem er sich als mutiger Retter präsentierte, selbst gelegt haben soll.

Die 82-jährige Virginia Cranwell kam dabei ums Leben.

Kurz nach dem Brand im Sommer hatte Ahle der Polizei noch erzählt, dass er gerade mit seinem Hund spazieren war, als er die Flammen bemerkte. Ohne groß nachzudenken, sei er daraufhin in das Haus gerannt, um seine Nachbarin zu retten - für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Lange Zeit kam der Herr mit seiner Geschichte davon - bis jetzt.

Inzwischen gehen die Beamten nämlich davon aus, dass jemand das Feuer gelegt haben musste. Cranwells Tod wurde somit als Tötungsdelikt eingestuft.

Nun führten sämtliche Hinweise und Indizien ausgerechnet zu dem Helden der tragischen Nacht.