Mann will Frau retten und wird als Held gefeiert - nun steht er wegen Mordes vor Gericht
Fanwood (New Jersey/USA) - Eigentlich wurde er als Held gefeiert - schließlich hat er noch versucht, seine Nachbarin aus einem brennenden Haus zu retten. Nun wurde ausgerechnet er wegen Mordes an ihr angeklagt.
William Ahle (70) wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen, wie People berichtet. Die Ermittler gehen mittlerweile nämlich davon aus, dass er das Feuer, bei dem er sich als mutiger Retter präsentierte, selbst gelegt haben soll.
Die 82-jährige Virginia Cranwell kam dabei ums Leben.
Kurz nach dem Brand im Sommer hatte Ahle der Polizei noch erzählt, dass er gerade mit seinem Hund spazieren war, als er die Flammen bemerkte. Ohne groß nachzudenken, sei er daraufhin in das Haus gerannt, um seine Nachbarin zu retten - für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Lange Zeit kam der Herr mit seiner Geschichte davon - bis jetzt.
Inzwischen gehen die Beamten nämlich davon aus, dass jemand das Feuer gelegt haben musste. Cranwells Tod wurde somit als Tötungsdelikt eingestuft.
Nun führten sämtliche Hinweise und Indizien ausgerechnet zu dem Helden der tragischen Nacht.
Nachbarn zeigen sich entsetzt
Die Nachbarn des 70-Jährigen zeigten sich entsetzt über den neuesten Stand der Ermittlungen.
"[Ahle] war als 'Bürgermeister der Straße' bekannt, weil er so hilfsbereit ist. Er kümmert sich um so viele Menschen in der Nachbarschaft", erzählte einer gegenüber ABC 7 NY. Ein anderer: "Der Mann lag mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus, nachdem er versucht hatte, sie zu retten. Ich kann das alles kaum glauben."
Auch die Tochter der Verstorbenen, Yvonne McManus, zeigte sich der New York Times gegenüber entsetzt: "Ich gab ihm [nach dem Brand] noch eine Umarmung!"
Was genau die Beamten zu dem Entschluss brachte, dass Ahle das Feuer gelegt hat, und was sein Motiv sein könnte, ist aktuell noch unklar. Der 70-Jährige sitzt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Bildmontage: Memorial Funeral Home, 123rf/macor