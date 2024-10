Ehemann und Mitbewohner entsorgen Frauenleiche, dann spielen sie Helfer!

USA - Es ist schwer zu glauben, was einem Mann aus den USA vorgeworfen wird: Er soll seine Frau getötet, die Leiche gemeinsam mit seinen Mitbewohnern entsorgt und dann an der Suche nach ihr teilgenommen haben.

Jessica Barnes (20) wurde von ihrem eigenen Ehemann ermordet. © Screenshot/Facebook/Town of Pendleton Municipal Complex, South Carolina

Jessica Barnes (†20) wurde zuletzt am 1. August in ihrem Zuhause gesehen, das sie mit ihrem Ehemann und zwei Mitbewohnern teilte.

Wie die New York Post berichtete, wurde die 20-Jährige jedoch erst am 10. September als vermisst gemeldet.

Ihre Mutter, welche die Anzeige erstattete, hatte zuvor noch Nachrichten von Jessicas Telefonnummer erhalten, wurde aber zunehmend skeptischer und glaubte schließlich, dass diese nicht von ihrer Tochter stammten.

Da die Umstände ihres Verschwindens unklar waren und nur wenige Hinweise vorlagen, leitete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion ein. Auch ihr Ehemann half bei der Suche.

Nach etwa zehn Tagen wurden in einem Wald nahe einem See menschliche Überreste entdeckt, die am vergangenen Dienstag als die von Jessica Barnes identifiziert wurden.