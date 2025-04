Versuchtes Tötungsdelikt mit Motorrad? Fußgänger schwer am Kopf verletzt

Am Karfreitag wurde die Polizei nachträglich über den Angriff am Gründonnerstag in Nidderau informiert - umgehend setzten erste Ermittlungen ein. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa

Die Attacke ereignete sich bereist am 17. April, dem Gründonnerstag, in der Stadt Nidderau im Main-Kinzig-Kreis, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei in Südosthessen am Freitag gemeinsam mitteilten.

Demnach war das Opfer, ein 54 Jahre alter Mann, gegen 17.20 Uhr zu Fuß in der Hanauer Straße unterwegs. In Höhe der Zehner-Hausnummern wurde der Fußgänger mutmaßlich absichtlich von einem Motorrad angefahren. In der Folge stürzte der 54-Jährige.

Der Biker stoppte seine Maschine, stieg ab, griff den am Boden liegenden Mann an und schlug mehrfach auf ihn ein!

Es gelang dem verletzten 54-Jährigen aufzustehen und zu fliehen. Der Angreifer stieg danach auf sein Motorrad und fuhr davon, wie Zeugen den Ermittlern berichteten.