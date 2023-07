Grusel-Twitterfoto: Ließ sich DJane (†23) hier mit ihrem späteren Mörder ablichten?

Bogotá (Kolumbien) - Anfang des Jahres wurde die Leiche der 23-jährigen Valentina Trespalacios in Kolumbien am Flughafen entdeckt. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht nun ein Mann, mit dem sich die DJane nur einen Monat vor ihrem Tod verliebt auf einem Foto zeigte.

Valentina Trespalacios (23) und Nelson Poulos (35) zeigten sich einen Monat vor dem Tod der DJane verliebt. Wenig später ist die 23-Jährige tot und ihr Freund festgenommen. © Bildmontage/Screenshot/Twitter/@ptrain67,@FiscaliaCol

Am 22. Januar wurde am Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ein blauer Koffer sichergestellt, der mit Klebeband umwickelt und in einem Mülleimer entsorgt worden war.

Der Inhalt schockierte: Im Koffer befand sich die Leiche der 23-jährigen Musikerin Valentina Trespalacios. Den Spuren an ihrem Körper nach starb die junge Frau entweder durch "mechanische Erstickung" oder "Strangulation".

Der Freund der DJane, Nelson Poulos, verließ kurz vor dem Horror-Fund das Land und flog nach Panama. Dort klickten die Handschellen. Der Mann, der ursprünglich aus Wisconsin stammt, soll bei seiner Verhaftung sichtbare Kratzspuren im Gesicht gehabt haben.

Zudem hatte er ein Ticket für einen Flug nach Montenegro dabei. Und genau diese Reise macht ihn umso verdächtiger, da das Land im Balkan kein Auslieferungsabkommen mit den USA oder Kolumbien hat.

Poulos, ein amerikanischer Privatinvestor und Trespalacios hatten sich im vergangenen Jahr über eine Dating-App kennen- und offenbar auch lieben gelernt. Doch nun ist die DJane tot und die Umstände ihres Ablebens noch immer nicht richtig geklärt.