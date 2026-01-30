Zwillinge tot, ein Mann verliert Unterschenkel: Anklage gegen Toyota-Fahrer

Frankfurt am Main - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 24-Jährigen wegen versuchten Mordes und fahrlässiger Tötung von E-Scooter-Fahrern erhoben.

Eine gemeinsame Fahrt mit einem E-Scooter in Frankfurt endete für ein 23 Jahre altes Zwillingspaar tödlich. © 5VISION.NEWS

Dem Mann aus Bad Kreuznach wird vorgeworfen, im Juli 2025 nach dem Konsum von Lachgas mit einem Toyota in Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen zu sein und zunächst 23-jährige Zwillinge auf dem Fahrradstreifen überfahren zu haben, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte.

Einer der Zwillinge starb noch an der Unfallstelle, der andere wenige Stunden später im Krankenhaus. Deswegen werde dem Tatverdächtigen fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Im Anschluss soll der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren und mit einem 27 Jahre alten Scooter-Fahrer kollidiert sein.

Dieser landete auf der Motorhaube und verhakte sich mit einem Bein und dem Scooter. Er soll 70 Meter lang auf der Motorhaube gelegen haben, bis er schließlich herunterfiel. Der 27-Jährige wurde mehrfach operiert und verlor seinen rechten Unterschenkel.