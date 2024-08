"Ich habe deine Mutter getötet" – Vater gesteht seiner Tochter schockierende Tat!

New York/USA - Der wahnsinnige Daniel Coppola (50) hat seine Ex-Frau und ihren neuen Freund ermordet . Kurz darauf erzählte er seiner Tochter von seiner schrecklichen Tat.

Laut der New York Post sagte er zuvor seiner jugendlichen Tochter, sie solle im Auto warten.

Der 50-Jährige soll in das Haus von Kelly Coppola (50) eingebrochen sein und sie sowie Kenneth Pohlman (53) im Schlaf erschossen haben.

Am vergangenen Mittwoch gegen 23.45 Uhr ereignete sich ein schrecklicher Vorfall auf Long Island in den USA .

Kenneth Pohlman (53) wurde am vergangenen Mittwoch brutal ermordet. © Screenshot/Facebook/Kenny Pohlman

"Während er sie fährt, kommuniziert sie per SMS mit Freunden und sagt: Ich weiß nicht, was mein Vater getan hat. Ich weiß nicht, wie es meiner Mutter geht", so ein Polizeisprecher.

Ihre Freunde versuchten daraufhin, Kelly Coppola telefonisch zu erreichen, doch sie bekamen keine Antwort, woraufhin sie den Notruf wählten.

Der Täter wurde etwa eineinhalb Kilometer vom Tatort entfernt in seinem eigenen Haus festgenommen und befindet sich derzeit in psychiatrischer Behandlung, nachdem er Selbstmordgedanken geäußert hatte, teilte die Polizei mit.

Gegen ihn wurde Anklage wegen zweifachen Mordes zweiten Grades erhoben. Erst vor einem Jahr hatten die Coppolas die Scheidung eingereicht.

Nach Angaben der Familie hatte es bereits während der Ehe Probleme gegeben, auch die Polizei soll bei einem Streit bei dem ehemaligen Paar aufgetaucht sein.