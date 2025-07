Mutmaßlicher Doppelmord von Wildeck: Identität der Toten geklärt

Alles in Kürze

Wildeck/Fulda - Rund eine Woche nach der Entdeckung zweier Leichen in einem Wald bei Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist die Identität der beiden Toten geklärt.

Am 30. Juni waren die Leichen bei einer Suchaktion der Polizei entdeckt worden. Gegen einen 50 Jahre alten Mann wurde tags darauf Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen.

Es handelt sich um einen 67-jährigen Mann und eine 63 Jahre alte Frau, die am 28. Juni als vermisst gemeldet wurden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mit.

Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Die Obduktion der Leichen hatte ergeben, dass in beiden Fällen nicht von einer natürlichen Todesursache auszugehen ist. Die Ermittlungen dauern an.