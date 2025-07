In der Badewanne ertränkt: Kindergärtnerin gesteht Mord an Nada-Jane (†4)

Johannesburg (Südafrika) - Dieser eiskalte Mord beschäftigt die Menschen in Südafrika. Kindergärtnerin Amber Lee Hughes (24) sollte auf die vierjährige Tochter ihres Lebensgefährten aufpassen, während er bei einem Vorstellungsgespräch war. Stattdessen ertränkte sie das kleine Mädchen in der Badewanne.

Alles in Kürze

Amber Lee Hughes (24) räumte den grausamen Mord im Prozess ein. © Screenshot: eNCA

Weil sie überzeugt war, dass ihr Partner sie mit einer anderen Frau betrügt, fasste Kindergärtnerin Amber Lee Hughes einen schrecklichen Entschluss. Am 23. Januar 2023 ermordete sie die kleine Nada-Jane (†4), ein unschuldiges Kind.

Nun muss sich die Kindermörderin vor einem Gericht in Johannesburg verantworten. Darüber berichten unter anderem "Mirror" und "Southern Courier".

Laut Staatsanwaltschaft ereignete sich die Tat, als die junge Frau mit Nada-Jane alleine war. Der Kindsvater, Elie Challita, war zu einem Vorstellungsgespräch aufgebrochen, die mittlerweile 24-Jährige sollte auf das Mädchen aufpassen.

Doch Amber Lee Hughes war an diesem Tag sehr aufgebracht. Sie schickte ihrem Freund zahlreiche Nachrichten, warf ihm vor, sie zu betrügen.

"Du hast mir das Herz gebrochen. Ich werde deines verbrennen. Wie konntest du mir das antun?", schrieb sie ihm. Die Kindergärtnerin füllte daraufhin die Badewanne mit kaltem Wasser, holte Nada-Jane aus ihrem Zimmer und drückte ihren kleinen Kopf unter Wasser, so die Staatsanwaltschaft. Als das Mädchen sich wehrte, setzte sich Hughes auf es drauf. Nada-Jane starb eines grausamen Todes.

Anschließend machte Hughes fröhliche Musik an, tanzte ausgelassen durch das Haus. Später fügte sie sich Schnittwunden an den Armen zu, wollte es offenbar wie einen Selbstmordversuch aussehen lassen. Die Kindermörderin wurde noch am selben Tag festgenommen.

Die Ermittlungen haben zudem ergeben, dass Nada-Jane unmittelbar vor ihrem Tod massiver sexueller Gewalt ausgesetzt war.

Sprach die Angeklagte zunächst von einem "Unfall", räumte sie im weiteren Prozessverlauf den Mord ein. Sie hätte "an diesem Tag" unter einer "Borderline-Persönlichkeitsstörung" gelitten, sagte sie. Vom sexuellen Übergriff will Amber Lee Hughes hingegen nichts wissen. Sie bestreitet, das vierjährige Mädchen mit einem Objekt penetriert zu haben.