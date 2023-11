"Inoffizielle Ehefrau" erhebt Anspruch auf Millionenerbe und tötet Partner

Minot, North Dakota (USA) - Wenn die Geldgier die Liebe zum Partner übertrifft: Im US-Bundesstaat North Dakota hat eine Frau ihren Lebensgefährten tödlich vergiftet, der nur wenige Stunden zuvor einen Betrag in Millionenhöhe geerbt hatte. Die Polizei sprach von einem "äußerst komplexen Fall".

"Dieser Fall war äußerst komplex", sagte der Ermittlungskommandeur Dale Plessas von der Polizeibehörde der Stadt Minot in North Dakota. Schnell fiel der Verdacht auf Mord . Die mutmaßliche Täterin: Ina Thea Kenoyer.

30 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 28,4 Millionen Euro) markierten die Grenzen der Liebe von Ina Thea Kenoyer (47) zu ihrem Freund Steven Edward Riley Jr. (†51). Dieser starb im vergangenen Monat im Krankenhaus an einer Vergiftung, wie die Zeitung New York Post nun berichtete.

Devon Riley, Sohn des Mordopfers aus einer vorangegangenen Beziehung, trauert um seinen Vater und schrieb am gestrigen Dienstag auf Facebook: "Ruhe in Frieden, Papa, mehr kann ich an diesem Punkt nicht sagen. Ich bin nur froh, dass wir die Wahrheit wissen ..."