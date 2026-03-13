Tötungsdelikt vor Supermarkt! Jugendlicher stirbt nach Auseinandersetzung
Eckernförde - In Eckernförde (Schleswig-Holstein) ist am späten Mittwochabend ein Jugendlicher getötet worden.
Der junge Mann sei vor einem Supermarkt in der Straße Sauersgang verletzt worden, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.
In einer Mitteilung der Beamten heißt es, dass die Ermittler am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gerufen wurden. Anschließend habe sich laut Zeugen ein Auto vom Tatort entfernt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie Blutflecken fest, die beteiligten Personen waren aber schon weg.
Wenig später trafen Polizisten in der Straße Schiefkoppel auf einen schwer verletzten Jugendlichen. Sie leisteten Erste Hilfe und reanimierten ihn, für den jungen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus.
Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatbeteiligten und dem Auto verlief bislang erfolglos.
Polizei sucht Zeugen der Tat
Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen übernommen. Hintergründe und Umstände der Tat seien noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung.
Da der Einsatz in Teilen noch läuft, könne man derzeit keine weiteren Auskünfte geben.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 1603333 bei Kriminalpolizei Kiel zu melden.
