Nach Mord an Marlis S. (†61) in Tangermünde: Männer müssen DNA-Probe abgeben
Tangermünde - Nach dem Fund einer toten Frau im Juni in Tangermünde (Landkreis Stendal) müssen jetzt mehrere Männer zu einem DNA-Test antreten.
Die damals 61-jährige Marlis S. wurde am 9. Juni in ihrem Wohnhaus in der Hünerdorfer Straße tot aufgefunden. Alle bisherigen Erkenntnisse deuten auf einen Mord hin.
Sofort eingeleitete Ermittlungsarbeiten konnten jedoch bisher keinen Täter ermitteln. Deshalb soll demnächst eine sogenannte Reihen-DNA-Untersuchung stattfinden.
An der Leiche konnten DNA-Spuren gesichert werden. "Es handelt sich um die DNA eines Mannes, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnte", teilte Polizeisprecherin Juliane Jokmin gegenüber TAG24 mit.
Deshalb werden auf Beschluss des Amtsgerichts Stendal alle Männer, die zur Zeit des Verbrechens zwischen 17 und 75 Jahre alt waren und sich in Tangermünde und Umgebung aufhielten, zu besagter Reihen-DNA-Untersuchung geladen.
Alle in Betracht kommenden Männer haben ein Anschreiben von der Polizeiinspektion Stendal erhalten.
Mordfall und DNA-Untersuchung Thema bei "Kripo Live"
Die DNA-Abnahmen sollen vom 27. bis 29. März im Grete-Minde-Saal Tangermünde stattfinden. Dort wird ihnen die DNA mit einem Wattestieltupfer aus der Mundschleimhaut entnommen.
Alle Proben werden dabei anonymisiert untersucht und nur zum Zwecke des Abgleichs mit der am Tatort gesicherten DNA-Spur verwendet. Gegen keinen der geladenen Männer besteht ein konkreter Tatverdacht.
Über den Mordfall sowie über die bevorstehenden Maßnahmen wird außerdem am kommenden Sonntag in der MDR-Sendung "Kripo Live" berichtet.
Gleichzeitig mit Ausstrahlung des Beitrags werden nach wie vor Personen gesucht, die Hinweise zum Mord an Marlis S. geben können. Sie können sich bei der Polizei Stendal unter Telefon 03931/682370 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal