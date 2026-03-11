Nach Mord an Marlis S. (†61) in Tangermünde: Männer müssen DNA-Probe abgeben

Tangermünde - Nach dem Fund einer toten Frau im Juni in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) müssen jetzt mehrere Männer zu einem DNA-Test antreten.

Wer hat Marlis S. (61) getötet? Die Polizei Stendal startet eine große DNA-Untersuchung. © Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal

Die damals 61-jährige Marlis S. wurde am 9. Juni in ihrem Wohnhaus in der Hünerdorfer Straße tot aufgefunden. Alle bisherigen Erkenntnisse deuten auf einen Mord hin.

Sofort eingeleitete Ermittlungsarbeiten konnten jedoch bisher keinen Täter ermitteln. Deshalb soll demnächst eine sogenannte Reihen-DNA-Untersuchung stattfinden.

An der Leiche konnten DNA-Spuren gesichert werden. "Es handelt sich um die DNA eines Mannes, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnte", teilte Polizeisprecherin Juliane Jokmin gegenüber TAG24 mit.

Deshalb werden auf Beschluss des Amtsgerichts Stendal alle Männer, die zur Zeit des Verbrechens zwischen 17 und 75 Jahre alt waren und sich in Tangermünde und Umgebung aufhielten, zu besagter Reihen-DNA-Untersuchung geladen.

Alle in Betracht kommenden Männer haben ein Anschreiben von der Polizeiinspektion Stendal erhalten.