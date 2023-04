Junge Frau wirft ihr Baby kurz nach der Geburt in den Müllcontainer

Lea County (Texas/USA) - Eile war geboten, als die Polizei im US-Bundesstaat Texas am 7. Januar 2022 ein Notruf erreichte. Polizisten rückten zu einem Müllcontainer in der Gemeinde Hobbs aus, wo sie drei Personen und ein Baby vorfanden.

Alexis Avila (19) wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, weil sie ihr Kind kurz nach der Geburt im Müllcontainer zurückließ. © Hobbs Police Department

Die Einsatzkräfte trafen gegen 20 Uhr am Tatort ein, berichtete "Law & Crime", wo sie zwei Männer in der Nähe eines Müllcontainers entdeckten und eine weibliche Person, die in einem Auto saß.

Die Frau hielt dabei ein Baby in der Hand, das in ein schmutziges und nasses Badetuch gewickelt war. Weil der Säugling getrocknetes Blut am Körper und auch die Nabelschnur noch dran hatte, kam das Kind für eine spezielle pädiatrische Behandlung ins Krankenhaus.

Bei der Befragung durch die Ermittler stellte sich heraus, dass die drei Personen dem Baby keinen Schaden zugefügt hatten.

Sie waren nur im Müll auf der Suche "nach etwas Wertvollem", hatten daher den Unrat durchsucht.

Schließlich nahm das Trio Schreie aus einem Müllsack wahr, vermutete, dass es sich um einen Hund oder eine Katze handeln würde.

Stattdessen wurde jedoch ein Neugeborenes entdeckt.