Junge Polizistin (†24) wird vor ihrem Haus erschossen

Chicago (USA) - Areanah Preston war erst 24 Jahre alt. Die junge US-Polizistin wurde am vergangenen Samstag vor ihrem Haus erschossen.

Durch Verhöre erhofft sich die Polizei nun Antworten. Ein mögliches Motiv zum Mord an Areanah Preston ist noch unklar.

Die fünf Tatverdächtigen wurden am Sonntagabend in der Bishop Street - etwa fünf Meilen vom Tatort entfernt - festgenommen, nachdem sie sich dort verbarrikadiert hatten.

Das Viertel, in dem viele ältere Menschen und Berufstätige hausen, sei bislang weitgehend von Gewaltverbrechen verschont geblieben.

Ein Nachbar erzählte, dass die 24-Jährige zusammen mit ihrer Mutter in dem Haus in der South Blackstone Avenue lebte.

Areanah war am Wochenende zur Nachtschicht eingeteilt. Als sie ihren Dienst beenden wollte und gerade vor ihrer Haustür stand, wurde sie mehrfach angeschossen.

Die junge Polizistin sollte in wenigen Tagen ihren Master-Abschluss entgegennehmen. © Screenshot Facebook @Areanah Preston

Ein Beamter leistete noch am Tatort Hilfe und brachte Areanah auf dem Rücksitz eines Streifenwagens in das University of Chicago Medical Center. Dort erlag die junge Frau ihren Verletzungen.

Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft steht derzeit noch aus. Liegen keine ausreichenden Beweise für den Mord vor, müssen die Verdächtigen freigelassen werden.

Areanah hatte ihre gesamte Karriere noch vor sich: Die 24-jährige Polizistin sollte am 13. Mai die Urkunde für ihren Master-Abschluss erhalten. Es sollte eine feierliche Veranstaltung werden.

Lori Lightfoot, die Bürgermeisterin von Chicago, nannte die Schießerei "schrecklich und tragisch" und sagte, sie habe die Polizei angewiesen, "keine Kosten zu scheuen", um die Verdächtigen dingfest zu machen, sollten sie tatsächlich für den Mord verantwortlich sein.