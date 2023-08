Junger Mann stirbt nach Messerattacke auf Kirmes: Polizei nimmt zwei Männer fest

Wie das Polizeipräsidium in Trier am heutigen Samstagabend mitteilte, kam es infolge der intensiven Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme zweier dringend tatverdächtiger Männer, die mit dem Ableben des 28-Jährigen in Verbindung stehen sollen. Bei ihnen handelt es sich um einen 25- sowie einen 26-Jährigen.

Wie ein Sprecher weiter berichtete, soll es sich bei den Festgenommenen um die am Vormittag in einer ersten Meldung beschriebenen Personen handeln. Die Ermittlungen zu dem tragischen Fall dauern derweil weiter an.