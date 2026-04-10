Kripo ermittelt nach Tod eines 33-Jährigen – viele Fragen offen

Breitenbrunn - Rund eine Woche nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 33-jährigen Mannes im Unterallgäu hat die Polizei nun das Anwesen eines 50-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Viele Fragen bleiben: Warum starb der 33-Jährige?

Die Kripo ermittelt nach dem Tod eines 33-Jährigen. (Symbolfoto) © Manuel Genolet/dpa

Die Polizei teilte nicht mit, ob der Verdächtige festgenommen wurde. Auch zur Todesursache gab es keine neuen Angaben.

"Aufgrund der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde hierfür die Sonderkommission "Soko Waldrand" eingerichtet", hieß es lediglich. Bei der Durchsuchung seien Spezialkräfte im Einsatz gewesen. Beamte der Bereitschaftspolizei sowie Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hätten die Maßnahme unterstützt.

Der 33-Jährige war am Karfreitag tot in einem Anwesen im Bereich des Weilers Kunzach gefunden worden. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt.