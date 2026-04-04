Toter Mann im Allgäu gefunden: Kripo ermittelt
Von Britta Schultejans
Breitenbrunn - In Breitenbrunn im Unterallgäu ist ein 33 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden.
Die Leiche wurde am Karfreitag in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.
Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war.
Bis in die Nacht hinein gab es "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen". Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zum Fall.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa