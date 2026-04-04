Toter Mann im Allgäu gefunden: Kripo ermittelt

Breitenbrunn - In Breitenbrunn im Unterallgäu ist ein 33 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache des Mannes. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Leiche wurde am Karfreitag in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Zunächst war unklar, woran der Mann gestorben war.