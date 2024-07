Nach Blutbad mit sechs Toten in Altenheim: Schock-Details kommen ans Licht - Streit als Motiv?

Pahoki hatte am späten Montagvormittag mit einer Kurzwaffe das Feuer in einem Altenheim eröffnet und dabei sechs Menschen getötet - darunter auch seine im Heim wohnende Mutter.

Der 51-Jährige muss sich wegen versuchten und vollendeten Mordes in mehreren Fällen verantworten, elf Straftaten werden ihm zur Last gelegt.

Noch immer steht den Einwohnern der beschaulichen Ortschaft rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Ein Augenzeuge, der sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand, schilderte "MojPortal.hr" die entsetzlichen Geschehnisse: "An der Decke und an den Wänden war Blut, ein wahres Blutbad", so der Anwohner.

Auch Präsident Zoran Milanović (57) äußerte sich schockiert zu dem Todes-Drama: "Es ist eine beängstigende Warnung und ein letzter Aufruf an alle zuständigen Institutionen, mehr zu tun, um Gewalt in der Gesellschaft zu verhindern, einschließlich einer noch strengeren Kontrolle des Waffenbesitzes", schrieb der 57-Jährige bei Facebook.

Pahoki, den Bekannte als alkoholabhängig beschreiben, war nach der Tat in einem Café von der Polizei gestellt und festgenommen worden. Immer wieder stand der Schütze im Konflikt mit dem Gesetz, damals wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung sowie häuslicher Gewalt gegen ihn ermittelt.

Erstmeldung von 11.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.24 Uhr