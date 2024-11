Laster-Fahrer (†34) auf Parkplatz von Kollegen getötet! Polizei nimmt drei Männer fest

Oberrot (Schwäbisch Hall) - Blutiger Zwischenfall auf einem Parkplatz in Oberrot bei Schwäbisch Hall! Ersten Informationen zufolge soll dort am Samstagabend ein Streit unter vier Lkw-Fahrern eskaliert sein, bei dem ein Mann (†34) so stark verletzt wurde, dass er verstarb. Noch in der Nähe des Tatorts kam es zu mehreren Festnahmen.