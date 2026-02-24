Lebenslang! Er tötete seine Ex-Partnerin vor den Augen der Kinder

Nienburg/Verden - Ein Mann (34) hat seine Ex-Partnerin in Nienburg ( Niedersachsen ) mit einem Messer erstochen und muss deshalb lebenslang ins Gefängnis.

Das Gericht verurteilte den Mann (34) wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. © Sina Schuldt/dpa

"Der Angeklagte war sehr wütend über die Trennung", sagte die Vorsitzende Richterin am Landgericht Verden bei der Urteilsverkündung.

Der 34-Jährige habe sich von seiner Ex-Frau verraten gefühlt und ihr vorgeworfen, Bargeld und Gold gestohlen zu haben.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen.

Nach Angaben des Gerichts war der syrische Staatsbürger überzeugt, dass ihn seine Ex-Partnerin bestohlen hatte. Schon vor der Tat soll er der 37-Jährigen mehrfach mit dem Tod gedroht haben, sie zeigte ihn deshalb bei der Polizei an.

Das Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte seine Pläne am 12. Mai 2025 in die Tat umsetzte.

Demnach fing er die fünffache Mutter auf einem Parkplatz in Nienburg an der Weser ab.