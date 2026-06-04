04.06.2026 22:17 Lebenslang für deutschen Serientäter: "Maskenmann" wegen Mordes an Jonathan (†10) verurteilt

Wegen Mordes an einem Zehnjährigen in Frankreich ist der deutsche "Maskenmann" Martin N. (55) zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Von Michael Evers Nantes (Frankreich) - In einem Prozess in Frankreich ist der in Deutschland bereits wegen dreifachen Kindsmordes verurteilte sogenannte "Maskenmann" wegen eines weiteren Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Für den Prozess gegen Martin N. (55) in Nantes wurde der Serientäter extra aus seiner Zelle in einem deutschen Gefängnis nach Frankreich überstellt. © LOIC VENANCE / AFP Das Gericht im westfranzösischen Nantes sprach den 55-jährigen deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem damals zehnjährigen Jonathan im April 2004 schuldig, wie die Zeitungen "Le Parisien", "Le Figaro" und weitere französische Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Jonathan wurde damals aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-les-Pins in Westfrankreich entführt. Seine Leiche wurde wenige Wochen später unbekleidet in einem Teich rund 30 Kilometer entfernt entdeckt. Im Prozess hatte der aus Bremen stammende Angeklagte eine Beteiligung am Tod des französischen Jungen mehrfach klar von sich gewiesen. "Ich habe das nicht getan", sagte er aus. Mord Wer tötete Marlis S. (†61)? Ermittler verfolgen Spuren über Landesgrenze hinweg Seine Verteidigung hatte auf Freispruch mangels konkreter Beweise plädiert, dass der Angeklagte sich überhaupt in Frankreich aufgehalten und die Tat begangen habe.

"Maskenmann" Martin N. wegen drei Morden in Deutschland verurteilt