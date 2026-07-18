Versuchtes Tötungsdelikt? Zwei Menschen bei Streit schwer verletzt

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Ein Streit im südhessischen Trebur eskalierte am Samstagvormittag: Eine Frau und ein Mann wurden jeweils schwer verletzt, war es ein versuchtes Tötungsdelikt?

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Trebur - Eine 60-jährige Frau und ein 63 Jahre alter Mann wurden jeweils schwer verletzt, ein 44-jähriger Mann wurde festgenommen: Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus!

Ein Streit in Trebur eskalierte, eine Frau (60) und ein Mann (63) wurden jeweils schwer verletzt und in eine nahe gelegene Klinik gebracht. (Symbolfoto)
Ein Streit in Trebur eskalierte, eine Frau (60) und ein Mann (63) wurden jeweils schwer verletzt und in eine nahe gelegene Klinik gebracht. (Symbolfoto)  © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die Bluttat ereignete sich am Samstagvormittag in der südhessischen Gemeinde Trebur, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Demnach kam es gegen 10.30 Uhr "im Umfeld eines Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung", wie ein Sprecher erklärte.

Der Konflikt zwischen dem 44-jährigen Tatverdächtigen und den beiden Opfern eskalierte zu einer Attacke: Die Frau und der Mann aus der Nachbarschaft erlitten jeweils schwere Verletzungen.

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Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die beiden Verwundeten, die im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurden. "Aktuellen Erkenntnissen zufolge besteht keine Lebensgefahr", hieß es weiter.

Bluttat in Trebur: 44-jähriger Mann festgenommen

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. "Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden", ergänzte der Sprecher.

Die Ermittlungen zu der Bluttat in Trebur dauern an. Zu den Hintergründen des Streits und der Art und Weise der Verletzungen der Opfer ist nichts bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei betonten, dass "aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen" keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

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