Mysteriöser Tod von Landwirt in Antalya: Brisanter Fund auf seinem Klostergut in Deutschland

Antalya (Türkei)/Aschersleben - Der Tod eines Agrarunternehmers aus Sachsen-Anhalt beschäftigt inzwischen Ermittler in zwei Ländern. Während die Mordkommission in der Türkei die Hintergründe untersucht, stießen Polizisten auf seinem deutschen Anwesen auf zahlreiche Waffen und Munition.

In der neu gekauften Immobilie im historischen Stadtviertel Kaleiçi im Bezirk Muratpaşa wurde Arthur S. (†46) tot aufgefunden. © 123rf/a1804

Arthur S. (†46), der insgesamt rund 3200 Hektar Land bewirtschaftete, wurde leblos in seinem Haus im türkischen Antalya gefunden. Der Tod eines deutschen Staatsbürgers wurde TAG24 bereits vom Auswärtigen Amt bestätigt. Eine "Bild"-Recherche ergab nun, um wen es sich konkret handelt.

Türkischen Medien zufolge entdeckte Elena L. (40) ihren toten Lebensgefährten im Obergeschoss der erst kürzlich gekauften Immobilie im historischen Stadtviertel Kaleiçi im Bezirk Muratpaşa. Sie soll nur kurz zuvor aus Russland zurückgekehrt sein.

Nachbarn verständigten Rettungsdienst und Polizei.

Da Mediziner und Beamte offenbar Auffälligkeiten feststellten, übernahm die Mordkommission den Fall. "Die Untersuchungen dauern weiter an", erklärte die Polizei einige Tage später. Das Ergebnis der angeordneten Obduktion liegt bislang nicht vor.

Am 9. Juli durchsuchte in der Zwischenzeit ein größeres Polizeiaufgebot das Klostergut Winningen in der Magdeburger Börde. Neben dem Hof nahmen die Beamten zwei Scheunen unter die Lupe. Dabei machten sie einen unerwarteten Fund.

"Im Zuge des Einsatzes wurden ein umfangreicher Waffenbestand und Munition aufgefunden und sichergestellt", sagte Polizeisprecher Marco Kopitz gegenüber Bild. Darunter sollen sich auch Maschinenpistolen befunden haben.