Leiche (†26) in U-Bahnhof gefunden: Wer hat etwas gesehen?

Wer am U-Bahnhof Kottbusser Tor zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die für die Ermittlungen hilfreich sein könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 030/4664-911444, per E-Mail an lka114-hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Aufgrund des Einsatzes ist der U-Bahnhof gesperrt. Die U1 und U3 sowie die U8 fahren ohne Halt durch, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf X informieren.

Erstmeldung 17.49 Uhr, aktualisiert: 18.11 Uhr