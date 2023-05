Stumpfe und spitze Gewalt: Hat eine Frau (79) ihren Ehemann brutal ermordet?

Fund einer männlichen Leiche in einem Wohnhaus in Hasselroth bei Hanau: Noch am Mittwoch fanden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung statt. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Die Leiche des Mannes wurde bereits am gestrigen Mittwochmorgen von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in einem Wohnhaus in der Mittelstraße aufgefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten.

"Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", ergänzte ein Sprecher.

Die Gesamtsituation sprach offenbar sehr für ein Gewaltverbrechen, denn die herbeigeeilte Polizei nahm noch am Mittwoch vor Ort die 79-jährige Ehefrau des Toten unter dringendem Tatverdacht fest. Die Frau soll noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Mittwoch wurden zudem umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung in dem Haus in Hasselroth durchgeführt.

Den Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei muss sich beim Auffinden der Leiche ein blutiges Bild geboten haben.