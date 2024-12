Leichenfund in Meißen: Vater bringt seine drei Kinder um, dann sich selbst!

Auch dieser stämmige Nachbar hatte Angst vor dem 37-jährigen Deutschen, der seine Kinder besuchte. Wenige Stunden vor dem Mord gab es ein letztes Gespräch mit der Mutter: "Am Nachmittag hat die Mama gesagt, wenn es laut wird, bitte ruf die Polizei", so der Nachbar. Aber es wurde nicht laut.

Es sei eine Kombination aus Überforderung und Drogenkonsum gewesen, die zum Kurzschluss des Vaters geführt haben könnte, interpretiert die Fachfrau an der Straße: "Am tragischsten finde ich, dass jetzt das Interesse da ist, die Familie hätte viel früher Hilfe gebraucht", so Constanze K. (60, Name von Redaktion geändert).

Eine Mutter mit acht Kindern von vier Vätern hätte früher Hilfe gebraucht, ist sich die Pädagogin sicher.

Seine letzte Anstellung hatte der Minijobber Peter B. übrigens im Meißner Tierheim. Tierheims-Chef Mario Assam (51) betroffen: "Hätte ich etwas bemerkt, hätte ich etwas unternommen".

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da es sich jedoch um einen mutmaßlich erweiterten Selbstmord handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.