Weil er zu lange warten musste: Wütender Fast-Food-Kunde erschießt Servicekraft

Nach allem was bekannt ist, trat der spätere Schütze an das Drive-In-Fenster und gab eine Bestellung auf. Doch das dauerte ihm wohl zu lange. Er wurde zornig, beschimpfte die Waffle-House-Mitarbeiter aufs Übelste.

In einem Restaurant der Fast-Food-Kette Waffle House im US -Bundesstaat North Carolina ist es am Freitag zu einem schlimmen Vorfall gekommen, berichtet "ABC 11 ".

Burlie Dawson Locklear (18) wurde aus einem völlig nichtigen Grund erschossen. © Montage: Laurinburg Police Department

Nach Informationen des Senders ABC 15 soll es sich beim Schützen um den 38-jährigen Florwer Carlin Lizano handeln.

Der einschlägig Vorbestrafte (unter anderem unerlaubter Waffenbesitz) könnte sich nach Florida abgesetzt haben. Lizano, der sich Chulo oder Carlos nennt und lange Dreadlocks trägt, gilt als hochgefährlich.

Dem Waffel-Killer droht im Falle einer Verhaftung eine Anklage wegen Mordes.

Derweil nehmen Freunde und Verwandte des getöteten Dawson Locklear unter großer Anteilnahme Abschied.

Fälle wie dieser, so unfassbar sie auch sind, passieren in den USA in allzu trauriger Regelmäßigkeit. So schoss eine Frau in Memphis am Drive-IN-Schalter eines Birger King-Restaurants um sich, verletzte zum Glück aber niemanden. Auch diese Schützin machte geltend, dass sie "zu lange" auf ihre Bestellung gewartet habe.