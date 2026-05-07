Mordfall Maria (†19): Angeklagter gesteht Tötung nach mehr als 41 Jahren

Aschaffenburg - Fast 42 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 19-jährigen Maria hat der mutmaßliche Täter das Verbrechen gestanden.

Die damals 19 Jahre alte Maria wurde am 30. Juli 1984 getötet, ihr Leichnam wurde zwei Tage später entdeckt. © Kriminalpolizei Aschaffenburg/dpa

"Es tut ihm sehr leid, dazu steht er auch", sagte die Verteidigerin des 67-Jährigen, Diane Waterstradt, zu Prozessauftakt am Mittwoch vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Er habe die junge Frau im Rahmen eines Streits getötet, im Affekt. "Mein Mandant war damals sehr verletzt, aber nicht übermäßig eifersüchtig", sagte die Anwältin. "Er war vorher und nachher auch nie gewalttätig." Die Motive, die die Anklage annehme, lägen nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte bei der Tat am 30. Juli 1984 heimtückisch gehandelt hat, aus Eifersucht und Rache.

Für den Mordprozess sind fünf Verhandlungstage bis Ende Juni angesetzt. Dem staatenlosen Verdächtigen droht bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe - alle anderen Straftaten wie Totschlag sind verjährt.