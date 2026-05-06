14-Jähriger in Memmingen getötet: Junge kannte Verdächtigen

Memmingen - Nach dem Gewaltverbrechen an einem 14-Jährigen in Memmingen ermittelt die Kripo weiterhin zu den Hintergründen der Tat.

Die Polizei sucht in Memmingen weiter nach Beweisen. © Stein/swd-medien/dpa

Ein 37-Jähriger, der den Jugendlichen mutmaßlich getötet haben soll, war von Polizisten bei einem Festnahmeversuch angeschossen worden und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass sich der 14-Jährige und der Tatverdächtige kannten, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen am Abend mit. Das war bisher unklar gewesen.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, starb der 14-Jährige nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion durch Gewalteinwirkung im Bereich des Halses. Stichverletzungen hatte er demnach nicht erlitten.

Am Montagnachmittag fand laut Staatsanwaltschaft zudem eine Durchsuchung in einem Asylbewerberheim in Senden statt, wo der Tatverdächtige gemeldet war. Ziel der Durchsuchung sei es gewesen, mögliche Beweismittel sicherzustellen. Ob das gelang, teilte die Behörde nicht mit.

