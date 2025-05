Mann (†44) in Kassel erstochen: Killer-Paar in U-Haft beging wohl weiteren Mord am Tag darauf

Der 37-jährige Mann und die 28-Jährige sollen für zwei Morde verantwortlich sein. © Montage: HessennewsTV/Polizeipräsidium Nordhessen

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die 28 Jahre alte Russin und der 37-Jährige mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Die beiden sollen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zunächst in der Nacht vom 19. auf den 20. März 2025 einem 44 Jahre alten Mann in der Schillerstraße so schwere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, dass ihr Opfer diesen kurze Zeit später auf offener Straße erlag. Ein Fahrradfahrer hatte den Toten schließlich entdeckt und die Polizei alarmiert.

Am 20. März gegen Mittag soll es dann zu der zweiten Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Riedeselstraße gekommen sein. Hier soll das Paar einen 51-jährigen Mann in dessen Wohnung mit einem Messer getötet haben. Ein Nachbar hatte das Opfer gegen 13.20 Uhr tot in der Wohnung aufgefunden.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnten die beiden Tatverdächtigen bereits am Morgen des folgenden Tages im etwa 25 Kilometer entfernten Melsungen festgenommen werden.

Laut Polizei habe zunächst nur ein dringender Tatverdacht für das Tötungsdelikt in der Schillerstraße bestanden. Die Ermittlungen ergaben dann allerdings, dass die beiden wohl auch für die zweite Tat verantwortlich sind.

Mit beiden Opfern sei das Paar im Übrigen persönlich bekannt gewesen.