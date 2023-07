Mann (58) wird gefesselt und lebensgefährlich verletzt: Wollte seine Ehefrau ihn ermorden?

Wetzlar - Eine äußerst brutale Tat beschäftigt die Polizei in Mittelhessen sowie die Staatsanwaltschaft in Wetzlar: Wollte eine Frau ihren 58 Jahre alten Ehemann ermorden? Die 42-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, ihr Mann liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik!