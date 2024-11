Mann auf offener Straße getötet: Ein mutmaßlicher Täter ist erst 17 Jahre alt!

Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Beide Männer wurden zudem in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überführt.

Nun hat auch die Haftprüfung des 17-Jährigen und eines weiteren 25-Jährigen ergeben, dass gegen beide Haftbefehle wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags erlassen wurden, hieß es am Freitagvormittag.

Am Donnerstag wurden die Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren dem Amtsgericht vorgeführt.

Die Polizei durchsuchte am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal mit Durchsuchungsbeschlüssen Wohnungen von vier Beschuldigten in Magdeburg und Haldensleben.

Am 28. September fanden Zeugen einen 45-jährigen, lebensbedrohlich verletzten Syrer beim Südring in Burg. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer starb der Mann noch vor Ort. Die Ermittlungen dauern weiter an.