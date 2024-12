Mann hört fürchterliche Schreie aus Nachbarwohnung: Als Polizei kommt, ist es zu spät

Bensheim - Schreckliche Bluttat in Südhessen ! In der Nacht auf den heutigen Mittwoch verlor eine Frau ihr Leben. Ihr Ehemann steht im Fokus der Ermittler. Ein verzweifelter Notruf kam dabei tragischerweise zu spät.

Wie Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Polizei wenige Stunden nach dem tödlichen Zwischenfall berichteten, spielte sich das Geschehen in einer Wohnung in der Taunusstraße in Bensheim (Landkreis Bergstraße) ab.

Gegen 3.45 Uhr hatte ein Mann den Notruf gewählt und berichtete den Beamten am Telefon von fürchterlichem Geschrei, welches aus einer Nachbarwohnung komme. Umgehend wurde eine Streife zur gemeldeten Adresse entsandt. An der Adresse trafen die Beamten in einer Wohnung auf eine schwer verletzte und leblose Frau.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation seitens der Rettungskräfte kam für die Verletzte jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an Ort und Stelle. Im Außenbereich des Wohnkomplexes konnten die Ermittler jedoch kurze Zeit später einen Mann ausfindig und dingfest machen.

Bei ihm handelte es sich um den 36 Jahre alten, in Trennung lebenden Ehemann der Verstorbenen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.