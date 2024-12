Mann von Auto erfasst und schwer verletzt: Versuchtes Tötungsdelikt?

Der Anschuldigungen gegen den Autofahrer sind schwerwiegend: Der Mann sei am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, welcher Untersuchungshaft "wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts" anordnete. Unmittelbar danach wurde der 39-Jährige in ein Gefängnis gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am zurückliegenden Montag gegen 11 Uhr im Bereich des Richthofenplatzes, wie am heutigen Mittwoch mitgeteilt wurde.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an. Hierzu sucht die Kriminalpolizei dringend einen wichtigen, bislang unbekannten Zeugen. Die Beamten bitten einen Mann, der am Montag gegen 11 Uhr am Tatort in Riedstadt mit einem Hund unterwegs war, sich unter der Telefonnummer 061426960 zu melden.