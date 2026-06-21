Mann mit spitzem Gegenstand attackiert: Mordkommission ermittelt

Göttingen - Nach einem brutalen Angriff in Göttingen ( Niedersachsen ) schwebt ein 23 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

In Göttingen sucht die Polizei nach einem Angreifer wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen ereignete sich die Tat in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr am Fridtjof-Nansen-Weg.

Dort wurde der 23-jährige Göttinger mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand attackiert und lebensgefährlich verletzt.

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zur Aufklärung des Angriffs und der Hintergründe wurde noch am Sonntag eine Mordkommission eingerichtet.

Eine politische Motivation können die Ermittler derzeit nicht ausschließen. Aus diesem Grund ist auch der Staatsschutz eng in die Ermittlungen eingebunden.