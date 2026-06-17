Auf öffentlichem Spielplatz: Ehemann soll seine Frau (†37) mit Messer getötet haben
Kaiserslautern - Im Landkreis Kaiserslautern soll am Dienstag ein 40 Jahre alter Mann seine Frau (†37) auf einem Spielplatz mit einem Messer umgebracht haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.
Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, hatte sich die Tat am Nachmittag auf dem öffentlichen Spielplatz in dem Ort Linden ereignet.
Hier soll der Mann seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einem Messer attackiert und dabei tödlich verletzt haben. Die 37-Jährige starb noch vor Ort.
Im Anschluss habe sich der 40-Jährige selbst schwere Verletzungen zugefügt, heißt es. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort noch in der Nacht operiert worden.
Noch unklar ist der genaue Ablauf der Tat. Auch zu den möglichen Hintergründen gibt es noch keine Informationen. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Eine weitere Mitteilung ist für den Zeitpunkt angekündigt, wenn gesicherte Informationen vorliegen.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide und versuchte Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungs-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: 123rf/Jörg Hüttelhölscher