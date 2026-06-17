Auf öffentlichem Spielplatz: Ehemann soll seine Frau (†37) mit Messer getötet haben

Kaiserslautern - Im Landkreis Kaiserslautern soll am Dienstag ein 40 Jahre alter Mann seine Frau (†37) auf einem Spielplatz mit einem Messer umgebracht haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts .

Die 37-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttelhölscher

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, hatte sich die Tat am Nachmittag auf dem öffentlichen Spielplatz in dem Ort Linden ereignet.

Hier soll der Mann seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einem Messer attackiert und dabei tödlich verletzt haben. Die 37-Jährige starb noch vor Ort.

Im Anschluss habe sich der 40-Jährige selbst schwere Verletzungen zugefügt, heißt es. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort noch in der Nacht operiert worden.