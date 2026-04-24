Mann sticht in Calbe auf Frau ein und verletzt sie schwer

Calbe (Saale) - Die Polizei in Calbe an der Saale ( Salzlandkreis ) ermittelt seit Donnerstag wegen des Verdachts einer versuchten Tötung .

Am Donnerstag versuchte ein Mann in Calbe (Saale), seine Frau zu töten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, habe ein 39-jähriger Ukrainer gegen 17.30 Uhr seine 29 Jahre alte Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung angegriffen.

Dabei soll er mit einer Stichwaffe auf sie eingewirkt haben, hieß es. Bei dem Vorfall habe die 29-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge schwebe sie nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Angreifer konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden und befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Magdeburg.