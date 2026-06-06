Mann stirbt nach Messerattacke in Obertshausen: Sohn (20) unter Tatverdacht
Von Nicole Schippers
Obertshausen - Ein 49-Jähriger ist nach Messerstichen in seinem Wohnhaus im südhessischen Obertshausen (Landkreis Obertshausen) gestorben.
Der Mann war am Freitagnachmittag bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.
Sein 20-jähriger Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er gilt als dringend verdächtig, seinen Vater mit einem oder mehreren Messerstichen getötet zu haben.
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln laut Mitteilung nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen ihn.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige demnach einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt.
Dieser habe dessen vorläufige Unterbringung angeordnet. Der Tatverdächtige sei in eine Fachklinik gekommen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.
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