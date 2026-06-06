Mann stirbt nach Messerattacke in Obertshausen: Sohn (20) unter Tatverdacht

Obertshausen - Ein 49-Jähriger ist nach Messerstichen in seinem Wohnhaus im südhessischen Obertshausen (Landkreis Obertshausen) gestorben.

In diesem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße in Obertshausen wurde der 49-Jährige am Freitagnachmittag Opfer einer Messerattacke. © 5VISION.NEWS

Der Mann war am Freitagnachmittag bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Sein 20-jähriger Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er gilt als dringend verdächtig, seinen Vater mit einem oder mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln laut Mitteilung nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen ihn.