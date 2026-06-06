Mann stirbt nach Messerattacke in Obertshausen: Sohn (20) unter Tatverdacht

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Der 49-Jährige, der am Freitag in Obertshausen durch Messerstiche schwerst verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Sein Sohn steht unter Tatverdacht

Von Nicole Schippers

Obertshausen - Ein 49-Jähriger ist nach Messerstichen in seinem Wohnhaus im südhessischen Obertshausen (Landkreis Obertshausen) gestorben.

In diesem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße in Obertshausen wurde der 49-Jährige am Freitagnachmittag Opfer einer Messerattacke.
In diesem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße in Obertshausen wurde der 49-Jährige am Freitagnachmittag Opfer einer Messerattacke.  © 5VISION.NEWS

Der Mann war am Freitagnachmittag bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Sein 20-jähriger Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er gilt als dringend verdächtig, seinen Vater mit einem oder mehreren Messerstichen getötet zu haben. 

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln laut Mitteilung nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen ihn.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige demnach einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt.

Dieser habe dessen vorläufige Unterbringung angeordnet. Der Tatverdächtige sei in eine Fachklinik gekommen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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