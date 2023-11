Mann wird erstochen aufgefunden: Polizei nimmt Kinder fest

Wolverhampton (Großbritannien) - Zwei Zwölfjährige stehen im Verdacht, einen Mann in England erstochen zu haben.

Der 19-Jährige wurde erstochen im Freien gefunden, die tatverdächtigen Kinder kurz darauf festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/macor

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, sie habe die Kinder am Dienstagabend wegen Mordverdachts festgenommen.

Die Jungen sollen den 19-Jährigen in Wolverhampton getötet haben, einer Stadt nahe Birmingham. Der Mann sei am Montagabend im Freien angegriffen worden, hieß es in der Mitteilung der West Midlands Police weiter.

Die beiden verdächtigen Jungen seien nun in Polizeigewahrsam.

Die Ermittler machten keine Angaben zu einem möglichen Motiv.