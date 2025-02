Mehr als 12 Jahre auf der Flucht: FBI schnappt einen der TOP 10 meistgesuchten Verbrecher!

Arnoldo Jimenez (42) stach mehrmals auf seine Frau ein. © Screenshot/FBI

Estrella Carrera (†26) wurde kurz nach ihrer Hochzeit im Mai 2012 tot in ihrer Badewanne aufgefunden – sie trug noch ihr Brautkleid.

Wie die New York Post berichtet, wurde kurz darauf ein Haftbefehl gegen ihren Ehemann Arnoldo Jimenez (42) erlassen. Denn wenige Tage nach der Hochzeit wurde er wegen vorsätzlichen Mordes und zusätzlicher illegaler Flucht angeklagt.

Nun konnte der Verbrecher am vergangenen Donnerstag in der mexikanischen Stadt Monterrey verhaftet werden, der Auslieferungsvorgang an die USA habe bereits begonnen.

"Das FBI wird alle verfügbaren Ressourcen nutzen, um Kriminelle vor Gericht zu bringen, egal, wie viel Zeit vergangen ist oder wo auf der Welt sie sich befinden", hieß es in einem offiziellen Statement.